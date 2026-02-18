Бакинский театр в ожидании Годо - того самого, кто способен разрешить все проблемы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя начались читки в связи с новым спектаклем по пьесе Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо", сообщает Trend Life.

Постановку легендарного произведения осуществляет заслуженный артист Шовги Гусейнов. Над художественным оформлением работает Заур Абасов, звукорежиссёр спектакля - Заур Рашидов, художник по свету - Вадим Кусков, ассистент режиссёра - Насиба Джаналиева.

В спектакле заняты заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Нофель Велиев, Эльнур Бахрамхан, а также актёры Керем Хадызаде, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов и Лала Гараева.

В центре сценического действия - Владимир и Эстрагон. Они ждут Годо - того самого загадочного персонажа, который, как им кажется, способен разрешить все их проблемы. Их ожидание наполнено тревогой, одиночеством и ощущением безысходности. Мысль о том, что эта бессмысленная и тягостная жизнь может продолжаться бесконечно, толкает героев на отчаянные и порой опасные шаги. В этом спектакле ожидание Годо становится не просто сюжетной линией, а философским символом - формой веры, попыткой найти опору и смысл в хаосе существования.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!