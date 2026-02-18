В Тегеране подписаны меморандумы о сотрудничестве между Ираном и Россией

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Тегеране было подписано четыремеморандума о сотрудничестве между Ираном и Россией.

Как сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ, подписаны следующие документы:

- меморандум об исполнении программы сотрудничества на 2026-2028 годы между Национальной организацией стандартов Ирана и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии России;

- меморандум о сотрудничестве между Центром аккредитации Ирана и Федеральной службой России по аккредитации;

- меморандум о сотрудничестве между Министерством кооперации, труда и социальной защиты Ирана и Федеральной службой по труду и занятости России;

- меморандум о сотрудничестве между Институтом нефтяных исследований Ирана и российской компанией "Арт Химия".

Напомним, что 19-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России началось 16 февраля.