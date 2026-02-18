Укрепление финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств является приоритетом – Сахиль Бабаев



БАКУ /Trend/ - Укрепление финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, повышение прозрачности и оптимизация расходов — одни из основных приоритетов.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов Азербайджана, об этом заявил министр Сахиль Бабаев на встрече с членами Общественного совета, созданного при министерстве.

Согласно информации, выступивший на встрече министр Сахиль Бабаев отметил, что расширение общественного участия в деятельности государственных органов является одним из важных проявлений успешного строительства правового государства и демократического общества в нашей стране.

Общественный совет, созданный при минфине в соответствии с законом «Об общественном участии», также внесет свой вклад в принятие правовых актов, организацию общественного контроля за направлениями деятельности министерства и обеспечение участия институтов гражданского общества.

Говоря о проводимых реформах в сфере управления государственными финансами, министр отметил, что в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева от 25 августа 2025 года реализуются важные меры по внедрению цифровизации и современных механизмов управления. Отмечалось, что созданы Центр цифровых финансов и Агентство по мониторингу государственных предприятий, утверждено Положение об информационной системе «Цифровые государственные финансы», состоящей из 13 основных подсистем. Министр подчеркнул, что усиление финансовой дисциплины при использовании бюджетных средств, повышение прозрачности и оптимизация расходов являются основными приоритетами. В этих рамках будет применен единый и системный подход к государственным финансам, усилена эффективная координация между соответствующими органами.

Отметив, что минфином ведется системная работа по информированию общественности о составлении государственного бюджета, этапах его обсуждения и исполнении, а также по обеспечению доступа к бюджетной информации, С. Бабаев сообщил, что в этих рамках основные бюджетные документы и сведения публикуются в соответствии с международными стандартами, подготавливаются и представляются общественности «Бюджетный путеводитель для граждан», а также квартальные и годовые презентации об исполнении государственного и сводного бюджетов.

Министр выразил уверенность, что Общественный совет достойно выполнит задачи, вытекающие из закона «Об общественном участии», и это сотрудничество послужит дальнейшему укреплению прозрачности и подотчетности в деятельности минфина.

Выступивший на встрече председатель Общественного совета Ингилаб Ахмедов отметил, что структура при минфине своей деятельностью внесет важный вклад в установление эффективного диалога с общественностью, поддержку проводимых в финансовой сфере реформ, а также в повышение индекса общественного участия и дальнейшее расширение обсуждений вокруг финансовой политики страны.

Члены Общественного совета Нурия Новрузова, Анар Азизов, Эльшад Мамедов, Мехди Бабаев, Эйюб Керимли и Эльман Садыгов поделились мнениями о направлениях деятельности структуры и предстоящих задачах.

В завершение членам Общественного совета при министерстве финансов были вручены удостоверения.