Увеличился транзит через таможни провинции Кирманшах в Иране

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2025 года по 20 января 2026 года) транзит через таможни провинции Кирманшах на западе Ирана увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) в весовом выражении.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник таможни провинции Кирманшах Реза Никравеш в интервью местным СМИ.

По его словам, за этот период транзит через таможни Кирманшаха составил более 1 миллиарда долларов США по стоимости и примерно 361 тысячу тонн по весу.

Никравеш добавил, что через таможню Парвизхан прошло 68 тысяч тонн грузов на сумму 602 миллиона долларов. Это составляет 59% по стоимости и 19% по весу от общего транзита через таможни провинции.

Через таможню Хосрави за 10 месяцев прошла 241 тысяча тонн грузов на сумму 208 миллионов долларов, что составляет 20% по стоимости и 67% по весу от транзита провинции.

Через таможню Кирманшах транзит составил 51,3 тысячи тонн на сумму 209 миллионов долларов, что соответствует 14% по стоимости и 20% по весу от транзита через таможни провинции.

"Основные грузы и товары, проходящие через таможни провинции, включают в себя легковые автомобили, моторное масло, грузовики, куриное мясо, стиральные машины, шины и кухонное оборудование", — сказал он.

Отметим, что провинция Кирманшах граничит с Ираком на протяжении 371 километра. На этой границе функционируют две официальные пограничные таможни и пять пограничных рынков. Через эти пункты ежегодно экспортируется продукции на сумму более 3 миллиардов долларов США.