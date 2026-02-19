В Баку проходит круглый стол, посвященный теме союзнического взаимодействия Узбекистана и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит круглый стол на тему "Узбекистан – Азербайджан: архитектура союзнического взаимодействия".

Как сообщает в четверг Trend, мероприятие организовано в посольстве Узбекистана в Азербайджане, в котором принимают участие политологи и эксперты из двух стран.

С приветственным словом выступил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, подчеркнув, что сегодня тесный контакт между двумя странами налажен на всех уровнях.

"Активно развивается взаимодействие на высшем уровне, включая сотрудничество между парламентами и межпарламентскими группами", - отметил дипломат.

По словам Б.Ашрафханова, расширение связей между аналитическими центрами двух государств способно придать стратегическому партнерству дополнительное самостоятельное измерение.

"Мы заинтересованы в институционализации такого взаимодействия - через проведение совместных исследований, обмен экспертами и организацию регулярных встреч", - добавил он.

