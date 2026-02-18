В Баку расцвёл модный сад - стильная визуализация истории народов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра расцвёл настоящий модный сад - здесь открылась выставка национальной европейской одежды и орнаментов "Цветы в саду". И это не просто экспозиция, а стильный культурный манифест, где традиция звучит так же актуально, как тренды мировых подиумов, сообщает Trend Life.

Проект реализован представительством Европейского союза в Азербайджане совместно с музеем, Arts Council Azerbaijan и посольствами стран-членов ЕС в рамках VI Фестиваля культурного наследия FantazEU.

Церемония открытия прошла с участием директора музея Амины Меликовой, главы представительства ЕС в Азербайджане Марияны Куюнджич и руководителя Arts Council Azerbaijan Дадаша Мамедова. В своих выступлениях они подчеркнули главное: эта выставка - про диалог культур через эстетику. Про то, как узоры, вышивка и силуэты разных стран неожиданно начинают говорить на одном языке.

И действительно - орнамент здесь звучит как универсальный код. Цветы, геометрия, символы - всё это не просто декор, а визуальная история народов.

Художественная часть открытия задала темперамент всему вечеру: страстное фламенко сменилось азербайджанскими национальными танцами в исполнении группы Детского центра музыки и искусства Sənət. Это был эффектный мост между южной экспрессией Европы и восточной пластикой Кавказа.

В экспозиции - 16 комплектов национальной одежды, представленных посольствами Германии, Болгарии, Чехии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Каждый костюм - как готовый fashion-манифест своей эпохи: сложная ручная вышивка, насыщенные цветовые решения, символичные орнаменты, силуэты, продиктованные историей и климатом.

Это не музейная "статика", а живая энергия ремесла, формировавшегося веками.

Европейские костюмы вступают в диалог с азербайджанскими национальными нарядами из коллекции музея и коврами "Цветы в саду" и "Алпан". И именно здесь становится очевидно: несмотря на географию, эстетическое мышление народов удивительно созвучно. Орнамент превращается в глобальный язык красоты. Цветы распускаются и на ткани, и в ковровом узоре. Симметрия, ритм, цвет - всё это объединяет культуры сильнее любых границ.

Главная идея проекта - показать азербайджанской публике традиционные костюмы европейских народов и подчеркнуть художественные параллели между европейским и азербайджанским декоративно-прикладным искусством. Это про уважение к корням, про сохранение ремесленных традиций и про осознание того, что heritage - это новый luxury.

Если вы любите моду с историей, этнику в современном прочтении и визуальную поэзию орнамента - этот сад стоит посетить.

