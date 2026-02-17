Baku Steel Company успешно внедрила систему SAP S/4HANA

Являясь крупнейшей металлургической компанией Южного Кавказа, ЗАО «Baku Steel Company» (BSC) в рамках стратегии цифровой трансформации успешно завершило внедрение системы SAP S/4HANA. Система запущена в промышленную эксплуатацию в режиме реального времени. В результате реализации проекта все критически важные рабочие процессы BSC, а также его производственных площадок Azerboru и AzFerAl были объединены на единой платформе SAP, что позволило создать полностью интегрированную цифровую инфраструктуру управления.

Ключевыми преимуществами новой системы являются соответствие международным стандартам, единое управление в режиме реального времени, полная интеграция прозрачных и отслеживаемых процессов, минимизация человеческого фактора, повышение эффективности производства и логистики, измеримость производительности, возможности прогнозирования и аналитики, готовность к интеграции перспективных технологий. С переходом к «живой» эксплуатации уже наблюдаются первые положительные результаты в области операционной эффективности и управления данными.

В рамках проекта были полностью интегрированы следующие модули системы SAP:

Финансы (FI, CO, AA, FM, CM);

Закупки и логистика (MM);

Производство (PP);

Управление качеством (QM);

Продажи (SD);

Планирование технического обслуживания (PM);

Управление документацией (DMS).

В результате все операционные процессы компаний группы были переведены под управление единой цифровой платформы.

Кроме того, в целях повышения эффективности и минимизации человеческого фактора в таких критически важных процессах, как приёмка товаров, продажи, производство и инвентаризация, были внедрены ручные терминалы, подключённые к весовому оборудованию, а также интерактивные системы маркировки, интегрированные с SAP. Эти решения обеспечивают автоматизацию процессов и поток данных в режиме реального времени.

Стратегический цифровой шаг (все рабочие процессы на единой платформе):

Руководитель отдела цифровой трансформации BSC, менеджер проекта SAP S/4HANA Галиб Мамедов отметил:

«Ввод системы SAP S/4HANA в «живую» эксплуатацию является одним из важнейших шагов BSC на пути цифровой трансформации. В рамках проекта ключевые рабочие процессы были объединены на единой платформе, благодаря чему управление стало более прозрачным, гибким и ориентированным на данные. На следующем этапе мы планируем с помощью решений на базе искусственного интеллекта и аналитики повысить операционную эффективность и выстроить процессы принятия решений полностью на цифровой основе.»

Проект был реализован командой отдела цифровой трансформации BSC в сотрудничестве с компанией «Nagarro» — первым «золотым партнёром» SAP в Турции. Как и планировалось, проект был завершён в течение 13 месяцев. В этот период были в полном объёме выполнены работы по стандартизации данных, обучению пользователей, проведены многоэтапные тестирования и реализованы пилотные внедрения.

Повышение международной конкурентоспособности с помощью SAP S/4HANA:

Заместитель генерального директора BSC, куратор проекта SAP S/4HANA Султан Аскеров отметил:

«Проект SAP S/4HANA является для BSC не только технологическим обновлением, но и критически важным шагом на пути к стратегической гибкости и инновационному лидерству. Благодаря данной системе обеспечены полная прозрачность операций, управление в режиме реального времени и принятие решений на основе данных. Эта трансформация напрямую способствует устойчивому росту компании, повышению её международной конкурентоспособности и адаптации к промышленным моделям нового поколения.»

Отметим, что сегодня между членом Совета директоров компании «Nagarro Global», главным куратором проекта SAP S/4HANA Мухаммедом Юсуфом Четином и заместителем генерального директора BSC, куратором проекта Султаном Аскаровым был подписан акт приёма-передачи.

В ходе встречи, прошедшей с участием руководящих составов обеих компаний, были обсуждены планы и перспективные направления дальнейшего сотрудничества. На следующем этапе BSC планирует внедрение новых решений в экосистеме SAP. В их числе — SAP Analytics Cloud, мобильные приложения, расширение цифровой интеграции с деловыми партнёрами (e-sourcing, e-commerce, банковские интеграции), а также дальнейшее усиление информационной безопасности. Внедрение SAP Analytics Cloud позволит сформировать в компаниях группы единую структуру управления и отчётности.

Основными приоритетами стратегии цифровой трансформации компании являются автоматизация операций, усиление управления базами данных с помощью искусственного интеллекта и аналитических решений, интеграция прогнозной аналитики в процессы и минимизация человеческих ошибок.

Размещение систем SAP в государственном Центре обработки данных не только соответствует реализуемой в стране политике цифрового развития, но и отражает приверженность компании принципам информационной безопасности и современного управления. Такой подход способствует более эффективному и интегрированному управлению операционными процессами, а также формированию надёжной и устойчивой инфраструктуры для внедрения будущих технологических инноваций.

В результате этой масштабной трансформации BSC, наряду с модернизацией текущей операционной деятельности, продолжает укреплять свои позиции в качестве регионального лидера, адаптирующегося к цифровым промышленным стандартам будущего и рассматривающего технологии как стратегическую ценность.