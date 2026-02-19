Швейцария продолжит реализацию региональных программ развития в Азербайджане - SECO (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Швейцария придерживается регионального подхода в Южном Кавказе. Проекты в Азербайджане сосредоточены на макроэкономической поддержке, улучшении рамочных условий для частного сектора и совершенствовании деловой среды.

Об этом в интервью Trend заявили в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим делам (SECO).

"С начала текущего года Швейцария реализует в Южно-Кавказском регионе новую региональную программу на 2026-2029 годы, которая опирается на результаты предыдущих программ и одновременно усиливает фокус на приоритетных направлениях. Общая цель программы - содействовать человеческой безопасности и устойчивому миру, развивать гражданскую активность и демократические институты, повышать климатическую устойчивость и обеспечивать устойчивое управление природными ресурсами, а также продвигать инклюзивные и "зелёные" экономические возможности.

Учитывая важность этой повестки, климатическая устойчивость является как отдельным приоритетным направлением, так и сквозной темой программы - это означает, что климатические аспекты системно интегрируются во все проекты", - передает секретариат.

Отмечается, что в Азербайджане SECO в настоящее время реализует программы, направленные на расширение доступа сельского населения к финансированию и поддержку инноваций для малых и средних предприятий, а также выборочно способствует макроэкономической стабильности.

"Через региональные программы Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству поддерживает инициативу по созданию сети геопарков Южного Кавказа, что позволит не только защитить биоразнообразие и геологическое наследие, но и содействовать устойчивым источникам дохода и региональному сотрудничеству.

С учетом бюджета Швейцария рассматривает возможность запуска новых проектов, которые, в случае реализации, будут учитывать климатическую устойчивость как главный приоритет программы 2026-2029 годов", - сообщает SECO.

Согласно информации, SECO поддерживает тесную координацию со швейцарскими компаниями и профильными бизнес-ассоциациями и поощряет участие частного сектора там, где это целесообразно.

Подчеркивается, что параллельно SECO через региональную программу сотрудничества способствует формированию благоприятной деловой среды, направленной на активизацию роли частного бизнеса.

Возможности более активного участия швейцарских компаний также обсуждаются по двусторонним правительственным каналам и с бизнес-ассоциациями, такими как торгово-промышленные палаты и Switzerland Global Enterprise.

Предстоящая 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) станет хорошей площадкой для установления деловых контактов в сфере, где швейцарские компании и академические круги могут предложить свою экспертизу. Аналогично, развитие логистики вдоль транзитных коридоров также представляет потенциальный интерес для ведущих швейцарских компаний.

Согласно информации, в конечном итоге решение об инвестициях принимается самими компаниями.

"SECO уделяет особое внимание модернизации и диверсификации финансового сектора, а также укреплению системы управления государственными финансами, опираясь на швейцарский опыт.

Поддержанные инициативы уже принесли ощутимые результаты, включая повышение качества и доступности консультационных услуг для сельскохозяйственных МСП, а также внедрение новых электронных сервисов, которые позволили существенно сократить издержки.

Цель SECO - закрепить и развить эти достижения в ближайшие годы", - передает секретариат.