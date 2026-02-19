В Мингячевире состоялась церемония прощания с считавшимся пропавшим без вести шехидом Шахином Керимовым (ФОТО)

МИНГЯЧЕВИР/Trend/ - В городе Мингячевир была организована церемония прощания с шехидом Шахином Керимовым.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, останки Керимова Шахина Гейдар оглу, который на протяжении многих лет числился пропавшим без вести, были идентифицированы и переданы семье.

Церемония прощания прошла в Мингячевире, в доме его родителей.

В церемонии приняли участие представители общественности города, руководители учреждений, сотрудники правоохранительных органов и близкие шехида.

Шахин Керимов будет похоронен на Аллее шехидов города Мингячевир.

Отметим, что Шахин Керимов родился 16 декабря 1973 года в городе Мингячевир. Он принимал участие в боях за Карабах, защищая Родину. Пропал без вести 4 апреля 1993 года во время ожесточённых боев.