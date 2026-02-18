Обнародованы цели по развитию цифровой экономики в Азербайджане на 2026-2029 гг.

БАКУ/Trend/ - В стратегии развития цифровой экономики Азербайджан на 2026–2029 годы предусмотрено более 50 инициатив.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на пресс-конференции, посвященной итогам работы Центра за 2025 год.

Он отметил, что документ охватывает девять приоритетных направлений в рамках трех основных целей, включая 26 инициатив в бизнес-сфере, 15 - в общественной и 9 - для государственных структур.

"Основная цель в бизнес-сфере - это ускорение цифровой трансформации в Азербайджане и поддержка развития устойчивой экономики в этом направлении. В рамках цифровизации экономики мы стремимся адаптировать рынок труда к технологическим требованиям", - сказал Ф.Джафаров.

"В ближайшие несколько лет в рамках стратегии развития цифровой экономики Азербайджана на 2026-2029 годы будут реализованы 8 основных инициатив. Одной из них станет программа поддержки цифровой экономики. Мы поддерживаем технологическое и экологическое развитие частных организаций, особенно в индустриальном и производственном секторах. Также будет создан Центр технологий нового поколения. Другие наши планы включают создание и укрепление новых бизнесов, создание Платформы цифровых решений и услуг, разработку программы повышения квалификации кадров для занятости, Платформы аналитики экономической информации, инициативы "Цифровой двойник" и модели искусственного интеллекта на основе азербайджанского языка", - добавил он.

Новость обновляется