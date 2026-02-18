Состоялось заседание коллегии минфина Азербайджана по итогам 2025 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля в министерстве финансов Азербайджанской Республики состоялось очередное заседание коллегии, на котором были обсуждены итоги работы, проделанной в 2025 году Агентством по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами, а также текущие вопросы.

Как сообщает Trend, на заседании с участием руководителей структурных подразделений и подведомственных учреждений министр финансов, председатель коллегии Сахиль Бабаев отметил, что успешная и целенаправленная политика, реализуемая во всех сферах под руководством Президента Ильхама Алиева, вносит важный вклад во всестороннее развитие нашей страны, обеспечение устойчивого роста в социально-экономической сфере и макроэкономической стабильности. Эти факторы также оказывают положительное влияние на исполнение государственного бюджета, создавая условия как для полного выполнения прогнозов по доходам и расходам, так и для соблюдения фискальной дисциплины и дальнейшего укрепления наших финансовых позиций.

С. Бабаев сообщил, что стратегические цели, определенные обновленной Стратегией по долгу на 2022–2025 годы, полностью достигнуты, обеспечено соблюдение приоритетных мер, включая удержание соотношения общего государственного долга к ВВП ниже 30 процентов и недопущение превышения внешнего государственного долга отметки в 10 миллиардов долларов США. Вместе с тем до конца 2025 года обеспечено удержание процентного риска на приемлемом уровне за счет того, что доля долга с плавающей процентной ставкой в общем портфеле не превышает 50 процентов, расширение внутреннего заимствования при одновременном постепенном сокращении внешнего государственного долга, а также поэтапное увеличение среднего срока погашения государственных ценных бумаг.

На заседании был заслушан доклад о работе, проделанной Агентством по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами в 2025 году, и о предстоящих задачах. Отмечено, что по состоянию на 1 января 2026 года общий объем государственного долга Азербайджанской Республики составил 25 987,5 млн манатов, что равно 20,1 процента ВВП, и по сравнению с началом года сократился на 5,1 процента или на 1 392,7 млн манатов. На долю внешнего долга приходится 31,5 процента, внутреннего — 68,5 процента. Объем гарантированного государством долга также сократился и составил 10 368,4 млн манатов, или 8 процентов ВВП.

В отчетном году в результате эффективного использования казначейских средств сэкономлено 300,1 млн манатов на расходах по обслуживанию государственного долга, одновременно в рамках проведенных операций по рефинансированию краткосрочные облигации были заменены долгосрочными, что обеспечило положительные изменения в структуре долгового портфеля. Средний срок погашения государственных облигаций значительно увеличился и составил 3,3 года.

Сообщено, что в соответствии со своими функциональными полномочиями Агентство осуществляет государственные заимствования, обеспечивает учет и отчетность по долгу, проводит анализ. В течение прошлого года были утверждены новые кредитные соглашения с международными финансовыми институтами на сумму, эквивалентную примерно 235 млн долларов США. Одновременно обеспечено координированное с другими соответствующими государственными органами сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами для оценки суверенного кредитного рейтинга страны.

Председатель коллегии дал соответствующие поручения по расширению применения международного опыта в сфере управления государственным долгом, подготовке документа «Стратегия управления государственным долгом» на 2026–2030 годы, а также по совершенствованию ряда правовых и институциональных рамок в соответствии с направлениями деятельности Агентства.

На заседании коллегии также был заслушан доклад о состоянии исполнения по рассмотрению, согласованию и представлению проектов правовых актов, поступивших в министерство финансов и подготовленных в министерстве. Отмечено, что министерство финансов как субъект нормотворческой деятельности участвует в процессе подготовки, экспертизы, принятия, внесения изменений и отмены правовых актов. В течение 2025 года в министерство поступило 1248 проектов правовых актов от государственных органов, которые были рассмотрены в установленном порядке, одновременно по инициативе министерства и по поручениям высших государственных органов подготовлено 150 проектов правовых актов. Из них 43 — законы, 50 — указы, 4 — распоряжения Президента, 9 — постановления Кабинета министров, 40 — распоряжения Кабинета министров, 4 — решения коллегии министерства финансов, из которых в течение прошлого года утверждено 45 документов.

В частности, указом Президента Азербайджанской Республики от 25 августа 2025 года был дан старт важным реформам в сфере управления государственными финансами, и данный документ может рассматриваться как основа реформ в области управления государственными финансами. Отмечено, что в рамках этих реформ к сферам деятельности министерства финансов отнесено эффективное управление таможенными поступлениями, государственными пошлинами, дивидендами и другими бюджетными поступлениями по государственным и публичным юридическим лицам, создана информационная система «Цифровые государственные финансы» для формирования эффективного механизма исполнения и контроля по направлениям деятельности министерства с применением цифровых технологий и инноваций. Одновременно публичные юридические лица привлечены к казначейскому сопровождению, министерству финансов поручено создание механизма казначейского наблюдения по всем банковским счетам государственных предприятий, организация осуществления закупок товаров, работ и услуг за счет государственных средств на основе электронных договоров, а также осуществление государственного финансового контроля за целевым, адресным и эффективным расходованием средств государственных предприятий.

Кроме того, при министерстве финансов создано Агентство по мониторингу государственных предприятий и утверждено его Положение. Также внесены соответствующие изменения в положения о министерстве и других входящих в его структуру органах для отражения новых полномочий.

Министр Сахиль Бабаев отметил важность дальнейшего совершенствования процесса исполнения проектов правовых актов и внедрения электронных механизмов контроля. В этих рамках целесообразным признано осуществление исполнения проектов не только через систему электронного документооборота, но и посредством информационной системы «Нормативные правовые акты», изучение случаев задержек и балансирование нагрузки по исполнению. Одновременно председатель коллегии дал соответствующие поручения по подготовке предложений, связанных с упрощением процедур согласования и отражением в законодательстве требования о представлении финансово-экономических обоснований.

На заседании коллегии также была представлена презентация о состоянии исполнения поручений в министерстве финансов и вопросах, связанных с отчетностью, и по обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.