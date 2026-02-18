Иран и Россия подпишут окончательное соглашение по импорту российского газа

БАКУ/Trend/ - Иран и Россия вскоре подпишут окончательное соглашение по импорту российского газа.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад на совместной пресс-конференции с министром энергетики России Сергеем Цивилевым в Тегеране.

По его словам, остаются нерешенными лишь несколько пунктов по соглашению о поставках газа из России.

"Думаю, что эти вопросы будут решены на предстоящих встречах", - отметил Пакнежад.

Министр также отметил, что в ходе правления нынешнего правительства Ирана (которое пришло к власти в августе 2024 года) наблюдается рост потенциала по добыче газа. Вчера добыча газа на совместном газовом месторождении с Катаром — Южный Парс (северо-восточная часть которого находится в Катаре) составила 730 миллионов баррелей. Этот объем считается новым рекордом.

Пакнежад добавил, что в стране существует такая нехватка газа, что Иран заинтересован в импорте газа из России.

Отметим, что если будет достигнута полная договоренность, то в первой стадии Иран начнет импортировать из России 55 миллиардов кубометров газа в год.

Также стоит добавить, что 26 июня 2024 года был подписан документ между исполнительным директором Национальной газовой компании Ирана Маджидом Чегени и исполнительным директором компании Газпром Алексом Мюллером о поставках российского газа в Иран.

Следует напомнить, что Иран занимает второе место в мире по запасам газа, составляющим около 34 триллионов кубометров. В настоящее время в Иране активно разрабатываются 22 газовых месторождения, и страна добывает 1,07 миллиарда кубометров газа в день.