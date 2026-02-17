“SOCAR Türkiye” объявила о начале работы электростанции, приобретённой в Турции

БАКУ /Trend/ - Начала работу газовая комбинированная теплоэлектростанция İç Anadolu, расположенная в городе Кырыккале, которую дочерняя компания SOCAR в Турции «SOCAR Türkiye» некоторое время назад приобрела у компании «GAMA Enerji A.Ş.», сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Türkiye.

"С этим стратегическим объектом, мощность которого составляет 870 МВт, мы вносим значительный вклад в энергетическую безопасность Турции. Этот шаг позволяет укрепить наши текущие операции по поставке и торговле энергией и завершить цепочку создания стоимости (Gas-to-Power) - от природного газа до электричества.

Поддерживая нашу торговлю электроэнергией за счет собственных производственных мощностей, мы повышаем гибкость портфеля и устойчивость на рынке.

Совместно с новыми коллегами, присоединившимися к нашей команде, мы продолжаем развивать интегрированную структуру, опираясь на прочную дружбу и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией, и обеспечиваем устойчивые и надежные решения на каждом этапе нашей энергетической цепочки», - говорится в сообщении.

Отметим, что некоторое время назад «SOCAR Türkiye» приобрела у компании «GAMA Enerji» газовую комбинированную теплоэлектростанцию. Соответствующее соглашение было подписано в рамках II Азербайджано-турецкого инвестиционного форума в Баку. Сообщается, что этот объект, расположенный в регионе Кырыккале и имеющий мощность 870 МВт, в долгосрочной перспективе повысит устойчивость и конкурентоспособность «SOCAR Türkiye» на энергетическом рынке.