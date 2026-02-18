Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане будут захоронены останки еще 17 шехидов, считавшихся пропавшими без вести

Общество Материалы 18 февраля 2026 11:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут захоронены останки еще 17 шехидов, считавшихся пропавшими без вести

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут захоронены останки еще 17 шехидов, считавшихся пропавшими без вести.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, касающемся церемоний захоронения пропавших без вести и погибших.

По информации, церемонии захоронения состоятся 19 и 20 февраля.

Лента

Лента новостей

Читать все новости