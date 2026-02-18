БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут захоронены останки еще 17 шехидов, считавшихся пропавшими без вести.



Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, касающемся церемоний захоронения пропавших без вести и погибших.



По информации, церемонии захоронения состоятся 19 и 20 февраля.