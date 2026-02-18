Сотрудничество Баку и Белграда формирует карту развития более широкого региона - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Сербию 15 февраля 2026 года являет собой начало качественно нового этапа в азербайджано-сербских отношениях. Встречи на высоком уровне с Президентом Сербии Александаром Вучичем, состоявшиеся в Белграде в рамках этого визита, первое заседание Совета стратегического партнерства и подписанные многочисленные межправительственные документы показали, что Баку и Белград уже вышли из традиционной модели дипломатического сотрудничества и вступили в фазу долгосрочного стратегического партнерства.

Об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Этот визит имеет особое значение не только с точки зрения интенсификации двусторонних отношений стран, но и на фоне меняющейся архитектуры энергетической безопасности и экономики Европы. После начала российско–украинской войны концепция энергетической безопасности Европы коренным образом изменилась, и это изменение превращает надежных экспортеров энергии, таких как Азербайджан, а также такие ключевые транзитные государства Балкан, как Сербия, в стратегических партнеров. Доверительное взаимодействиемежду Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Александаром Вучичем играет решающую роль в подъеме азербайджано–сербских отношений на нынешний уровень. Президент Вучич сказал в ходе совместных с главой азербайджанского государства заявлений для прессы: "Кроме того, хочу сказать перед сербским народом и, конечно же, перед азербайджанским народом, что каждый раз, общаясь с Вами, я многому учусь, имею возможность видеть многие вопросы с ракурса, с которого их видит опытный государственный деятель, настоящий лидер". В свою очередь высокая оценка деятельности Александара Вучича Президентом Ильхамом Алиевым демонстрирует наличие глубокого уважения между сторонами", - сказал А. Гараев.

По его словам, первое заседание Совета стратегического партнерства, состоявшееся в Белграде, показывает, что азербайджано–сербские отношения носят системный характер. Такой формат сотрудничества существует не со многими странами, и наличие Сербии среди них является показателем особого значения, придаваемого Балканскому региону. "Включение в повестку заседания Совета сфер энергетики, промышленности, инвестиций, транспорта, сельского хозяйства, культуры, спорта, средств массовой информации и здравоохранения выявляет многогранный характер сотрудничества. Эта модель представляет собой переход к этапу реальной экономической интеграции", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что энергетика является главной движущей силой азербайджано–сербских отношений. "Азербайджан уже экспортирует газ в Сербию, что значительно повысило роль страны в энергетическом балансе Балканского региона. Но новые проекты, согласованные в Белграде, выводят это сотрудничество на более глубокий уровень. Совместное строительство газовой электростанции мощностью 500 мегаватт в Сербии - это проект региональной энергетической безопасности. Данная станция снизит зависимость Сербии от импорта, а для Азербайджана обеспечит переход на следующую ступень цепочки создания стоимости на европейском энергетическом рынке – от сырья к готовой продукции. Как отметил Президент Ильхам Алиев, экспортный потенциал Азербайджана в настоящее время составляет 2 гигаватта, и к 2032 году будет создано дополнительно 8 гигаватт энергетической мощности. Это показывает, что Азербайджан стал одним из ключевых игроков в европейском пространстве "зеленой" и безопасной энергии", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Сербия из-за своего географического положения является идеальной платформой для транзита энергии на Балканах. Азербайджанский газ и в будущем электроэнергия азербайджанского происхождения могут поступать через Сербию в Центральную Европу и на рынки Южной Европы. Это делает роль Баку в европейской энергетической безопасности структурированной и долгосрочной.

"А для Сербии это сотрудничество означает энергетический суверенитет. Наращивая собственные производственные мощности по производству электроэнергии, Белград сможет обеспечить потребности в энергии как отечественной промышленности, так и будущих центров обработки данных и цифровой экономики. Подписанные экономические документы показывают, что Азербайджан уже рассматривает Сербию не только как политического партнера, но и как стратегическую инвестиционную платформу. Планируемые проекты в области газотурбинных электростанций, энергетики, сельского хозяйства и промышленности будут стимулировать приток взаимного капитала. А Сербия может сыграть для Азербайджана роль экономических "ворот" на рынок Европейского союза. Это создает новые экспортные и производственные возможности, особенно для ненефтяного сектора.

Открытие прямых рейсов Баку–Белград придаст такой же мощный импульс гуманитарным и культурным связям, как и экономическим. Туризм, студенческие обмены, бизнес-форумы и выставки сблизят две страны. Эти рейсы усилят прямые контакты между народами Азербайджана и Сербии и укрепят социальные основы политического партнерства. Азербайджан и Сербия на международных платформах поддерживают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Это важная политическая гарантия для обеих стран, сталкивающихся со сложными вызовами безопасности в своих регионах. Взаимная поддержка в сочетании с энергетическим и экономическим сотрудничеством создает реальный стратегический альянс", - сказал он.

A.Гараев отметил, что визит Президента Ильхама Алиева в Сербию показал, что отношения, сложившиеся между Баку и Белградом, носят уже не тактический, а стратегический характер.

"Партнерство, установленное в области энергетики, инвестиций, транспорта и политической координации, создает новую ось силы и сотрудничества между Южным Кавказом и Балканами. Эта ось формирует карту будущего развития не только двух стран, но и более широкого региона", - добавил политолог.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!