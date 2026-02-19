Вырос экспорт нефти из Азербайджана в Турцию

БАКУ /Trend/ - В январе текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 41,8 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 19,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении вырос на 15,3 миллиона долларов США, или в 4,6 раза, а по объему - на 33,2 тысячи тонн, или в 4,9 раза.

В январе прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 8,6 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 4,2 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе из Азербайджана в 11 стран мира было экспортировано 2,643 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 1,238 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 665 миллионов долларов США или на 34,9% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 818 тысяч тонн или на 23,6%.