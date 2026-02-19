Призывы к освобождению обвиняемых в тяжких военных преступлениях аморальны и неэтичны - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Призывы к освобождению обвиняемых в тяжких военных преступлениях аморальны и неэтичны.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Х. Гаджиев отметил, что решение бакинского суда в отношении олигарха Рубена Варданяна представляет собой не только акт восстановления справедливости, но и символическое и логичное завершение почти 30-летнего конфликта, который причинил большие страдания азербайджанскому народу.

«Продвигая уникальную модель военно-политического урегулирования конфликта и инициируя постконфликтную повестку мира, Азербайджан также обеспечил привлечение к ответственности лиц, обвиняемых в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Рубена Варданяна и других», - написал он.

Помощник Президента отметил, что накануне очередной годовщины Ходжалинского геноцида вынесение этих судебных решений является данью памяти невинных жертв этой трагедии и конфликта в целом.

«Мы ожидали, что будут созданы международные суды или трибуналы — такие как Нюрнбергский процесс, Международный трибунал по бывшей Югославии или Международный трибунал по Руанде. Однако в современной несправедливой международной среде даже применение права все чаще становится политизированным и подвергается двойным стандартам», - добавил он.

Как отметил Х. Гаджиев, поэтому Азербайджан организовал открытые судебные процессы и обеспечил правосудие через собственную правовую систему, подавая пример международному сообществу.

«Вместе с тем совершенно аморально и неэтично, что определённые круги — включая некоторых членов Европейского парламента и такие организации, как Amnesty International — призывают к освобождению лиц, обвиняемых в тяжких военных преступлениях. Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24: «Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их… Их преступления были даже хуже, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны», - сказал он.

Х. Гаджиев подчеркнул, что там, где совершается преступление, должна быть ответственность — и правосудие было полностью обеспечено.

«Оправдание лица, обвиняемого в военных преступлениях, равносильно легитимизации этих преступлений и соучастию в подрыве принципа ответственности. Устойчивый мир и этническое примирение невозможны без справедливости. Азербайджан продолжит свои последовательные усилия по продвижению и укреплению региональной повестки мира», - заключил он.