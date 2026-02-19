БАКУ/ Trend/ - В Баку проходит международная конференция на тему "Неоколониализм и глобальное неравенство".

Как сообщает Trend, конференция организована Бакинской инициативной группой.

В мероприятии впервые принимают участие антропологи и психотерапевты, непосредственно работающие на местах с коренным населением колониальных территорий, эксперты, участвовавшие в создании Виртуального музея, посвященного колониализму, руководители действующих на этих территориях движений за независимость, а также исследователи, специализирующиеся в области неоколониализма.

В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы изучения травматического и социального опыта народов, подвергшихся колонизации, в различных социальных и культурных контекстах, структурные проблемы, вызванные незаконной деятельностью колониальных держав, а также продолжающиеся проявления неравенства. Кроме того, планируется рассмотреть обеспечение доступа к данным для документирования, анализа и вынесения этих вопросов на международный уровень.

Отметим, что вчера состоялась презентация первого в мире Виртуального музея, отражающего колониализм на глобальном уровне. Виртуальный музей, созданный Бакинской инициативной группой, станет первой в мире виртуальной платформой, посвящённой колониализму и его современным проявлениям.

Новость обновляется