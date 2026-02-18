Развитие формата C6 свидетельствует о том, что страны региона укрепляют свои позиции - Султан Акимбеков

БАКУ /Trend/ - Активное развитие формата C5 в последние годы, а теперь и формата C6 свидетельствует о том, что страны региона не намерены выбирать сторону в условиях усиливающейся геополитической конкуренции, а стремятся укреплять собственные позиции.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил директор Института азиатских исследований Казахстана Султан Акимбеков в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

"В условиях, когда геополитические противоречия приобретают непредсказуемый характер, важно иметь общие интересы, уметь их отстаивать и, главное, использовать возможности, возникающие на фоне нынешних геополитических потрясений. Это ключевой вопрос, касающийся безопасности как нашей страны, так и других государств Центральной Азии и Кавказа, в том числе в рамках Среднего коридора", - сказал он.

Султан Акимбеков подчеркнул, что формат С6 представляется одним из возможных вариантов развития процессов, связанных с формированием и развитием транспортных маршрутов.

"Речь идет не только об использовании существующих инфраструктурных возможностей, но и о поиске новых выгодных решений", – заключил он.