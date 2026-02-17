Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Тиране с Премьер-министром Албании Эди Рамой (ФОТО)

17 февраля 2026
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Тиране с Премьер-министром Албании Эди Рамой (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находится с визитом в Республике Албания.

Как сообщает Trend, в рамках визита Лейла Алиева встретилась с Премьер-министром Албании Эди Рамой.

На встрече, прошедшей в атмосфере искренней дружбы и взаимопонимания, вновь подчеркивалось, что связи между Азербайджаном и Албанией находятся на высоком уровне.

Стороны, обсудив укрепление культурных связей, отметили роль искусства как универсального средства для совместного творчества.

В ходе беседы Лейла Алиева и Эди Рама, уделив особое внимание экологическим вопросам, отметили важность объединения усилий в деле охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

