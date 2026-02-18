Прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией повышает региональную стабильность — Allianz

БАКУ/Trend/ - Прогресс в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией пособствовали укреплению региональной стабильности и открыли новые возможности для экономического сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на Allianz Trade, мирового лидера в области страхования торговых кредитов.

«Отношения с США заметно улучшились: Вашингтон выступает посредником в инициативах, способствующих заключению мирного соглашения между Баку и Ереваном. Азербайджан также углубляет сотрудничество с ЕС (в энергетике), Турцией (в транспортной связанности) и другими региональными игроками, однако более широкий Южный Кавказ остается уязвимым к геополитическим шокам», — отмечается в последнем отчете Allianz.

Отметим, что 8 августа 2025 года, по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).

21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) направила в Армению 1 220 тонн автомобильного топлива марки АИ-95.

Затем 9 января 2026 года в Армению было отправлено в общей сложности 2698 тонн груза (48 вагонов), включая 1742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива.

А 11 января поезд из 18 вагонов, груженных 979 тоннами автомобильного бензина марки АИ-92 был отправлен в эту страну.