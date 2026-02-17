В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 17 февраля 2026 года в Баку прошел очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Грузии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов, грузинскую — заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

В ходе консультаций стороны выразили удовлетворение нынешним высоким уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, подчеркнув важность двустороннего сотрудничества для безопасности и экономического благополучия региона.

Была дана положительная оценка динамике взаимных визитов на высоком уровне и развитию политического диалога между странами, а также отмечена значимость продолжения взаимодействия в рамках международных организаций и многосторонних форматов.

Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, транзитной, гуманитарной и образовательной сферах.

Отмечалось, что Совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству Азербайджанской Республики и Грузии, возглавляемая премьер-министрами двух стран, играет важную роль в развитии двусторонних отношений.

Грузинской стороне была представлена подробная информация о новых реалиях в регионе в постконфликтный период, мирной повестке Азербайджана и масштабных восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях.