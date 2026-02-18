Сотрудничество Ирана и России имеет большое значение - министр нефти

БАКУ/Trend/ - Двустороннее сотрудничество между Ираном и Россией и его укрепление имеют большое значение.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад сегодня на 19-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России в Тегеране.

По его словам, в условиях чувствительного периода международных процессов развитие взаимного сотрудничества между Ираном и Россией может быть эффективным и продуктивным.

Пакнежад отметил, что одной из важнейших достижений Совместной экономической комиссии Ирана и России является осуществление операционной работы в рамках достигнутых соглашений.

"В рамках четырех подписанных контрактов между иранскими и российскими компаниями ведется разработка семи нефтяных месторождений в Иране. В настоящее время на некоторых из этих месторождений производится добыча нефти", - добавил он.

Напомним, что 19-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России началось 16 февраля.

Следует отметить, что примерно 6% добычи нефти в Иране осуществляется российскими компаниями. Ожидается, что в будущем этот показатель увеличится до 12%.