Современная повестка безопасности выходит далеко за рамки военной сферы - Фархад Мамедов

БАКУ /Trend/ – Современная повестка безопасности выходит далеко за рамки военной сферы.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов в ходе международной конференции на тему "C6: Единый регион, общее будущее – усиление стратегического диалога", проходящей сегодня в Баку.

"Речь идет о киберугрозах, гибридных воздействиях, попытках влияния на внутреннюю политику с целью корректировки внешнеполитического курса. Особое значение приобретает защита инфраструктуры - трубопроводов, железных и автомобильных дорог, портов, а в перспективе и интернет-кабелей, а также линий экспорта зеленой энергетики. Все эти направления требуют системного и институционального подхода в рамках регионального сотрудничества", - сказал он.

Ф.Мамедов отметил, что Азербайджан внимательно следил за развитием формата консультативных встреч государств Центральной Азии, рассматривая его как пример эффективного регионального взаимодействия.

По его словам, в Центральной Азии достигнут консенсус по многим направлениям в сфере безопасности, что создаёт основу для предсказуемости и устойчивости региона.

"Несмотря на участие отдельных стран в военно-политических блоках, это не препятствует развитию регионального диалога по вопросам безопасности, проведению учений, обмену опытом и информацией. При этом такие блоки не выступают полноценным “зонтиком” безопасности и не ограничивают региональное сотрудничество", - сказал он.