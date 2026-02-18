Азербайджан укрепил фискальную дисциплину в управлении ресурсами — ЕБРР

БАКУ/Trend/ - Азербайджан добился укрепления фискальной дисциплины в управлении природными ресурсами, сообщает Trend со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

«Управление ресурсами демонстрирует смешанные результаты. Некоторые страны, включая Азербайджан, применив фискальные правила, регулирующие Государственный фонд нефти, усилили прозрачность и фискальную дисциплину. В то же время южное и восточное Средиземноморье показывает низкие показатели управления добычей, с регрессом в период 2016–2024 гг.», — говорится в предложенной Стратегии экономического управления на 2026–2030 годы.

В целом, в отчет отмечается, что страны с ресурсами, которые внедрили четкие фискальные и регуляторные рамки, добились большей стабильности и подотчетности, тогда как государства без реформ продолжают сталкиваться с высокими рисками неэффективного управления и рентоориентированного поведения.

Отметим, что Стратегия экономического управления ставит целью углубление влияния Банка за счет сосредоточения на долгосрочных системных изменениях. Это будет способствовать созданию конкурентной деловой среды, которая стимулирует рост и инновации частного сектора, одновременно привлекая внутренний и иностранный капитал.

В рамках стратегии Банк намерен увеличить участие частных компаний в секторах, традиционно контролируемых государством, способствовать использованию капитала Банка для формирования и роста предприятий, а также повышать прозрачность и подотчетность государственных предприятий и финансовых институтов.