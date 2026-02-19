Обнародована стоимость экспорта природного газа Азербайджаном в январе

БАКУ /Trend/ - В январе этого года Азербайджан экспортировал 2,292 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 687,5 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился в стоимостном выражении на 182,6 миллиона долларов США или на 21%, а в объемном выражении — на 46,9 миллиона кубометров или на 2%.

Отметим, что в январе этого года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции с зарубежными странами на сумму 3,538 миллиарда долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов или на 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 2,236 миллиарда долларов США пришлись на экспорт, а 1,302 миллиарда долларов США — на импорт. За последний год экспорт сократился на 802 миллиона долларов или на 26,4%, импорт — на 750 миллионов долларов или на 36,5%.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере 933,6 миллиона долларов США, что на 52,4 миллиона долларов или на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом.