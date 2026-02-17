Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Госкомитет Азербайджана определил приоритетные направления по Великому возвращению на 2026 г.

Общество Материалы 17 февраля 2026 15:36 (UTC +04:00)
Госкомитет Азербайджана определил приоритетные направления по Великому возвращению на 2026 г.

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Общественный совет при Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев определил приоритетные направления на 2026 год.

Направления были определены на первом расширенном заседании совета в 2026 году, сообщает Trend.

В ходе обсуждений были определены следующие приоритетные направления на 2026 год:

- Проведение регулярных встреч членов Совета с жителями как в местах временного поселения, так и на уже восстановленных территориях;

- Широкое использование современных информационно-коммуникационных средств и инновационных платформ с целью обеспечения прозрачности процесса;

- Разработка предложений по повышению экономической активности и социальной адаптации возвращающегося населения.

На заседании председатель Общественного совета Анар Халилов проинформировал о результатах работы, проделанной в прошлом году в избранном составе, об участии Совета в эффективной организации Великого возвращения и стоящих перед ним задачах.

Присутствовавший на заседании председатель Госкомитета Ровшан Рзаев отметил, что мнения и предложения представителей общественности высоко оцениваются государственными органами и учитываются при принятии решений. Председатель комитета выслушал мнения и предложения членов Совета, ответил на их вопросы.

Было отмечено, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева процесс возрождения Карабаха и Восточного Зангезура в 2026 году вступил в свой наиболее динамичный этап. В результате широкомасштабных мероприятий, проводимых в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению", уже обеспечено постоянное проживание десятков тысяч наших соотечественников на их родных землях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости