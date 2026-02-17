Госкомитет Азербайджана определил приоритетные направления по Великому возвращению на 2026 г.

БАКУ /Trend/ - Общественный совет при Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев определил приоритетные направления на 2026 год.

Направления были определены на первом расширенном заседании совета в 2026 году, сообщает Trend.

В ходе обсуждений были определены следующие приоритетные направления на 2026 год:

- Проведение регулярных встреч членов Совета с жителями как в местах временного поселения, так и на уже восстановленных территориях;

- Широкое использование современных информационно-коммуникационных средств и инновационных платформ с целью обеспечения прозрачности процесса;

- Разработка предложений по повышению экономической активности и социальной адаптации возвращающегося населения.

На заседании председатель Общественного совета Анар Халилов проинформировал о результатах работы, проделанной в прошлом году в избранном составе, об участии Совета в эффективной организации Великого возвращения и стоящих перед ним задачах.

Присутствовавший на заседании председатель Госкомитета Ровшан Рзаев отметил, что мнения и предложения представителей общественности высоко оцениваются государственными органами и учитываются при принятии решений. Председатель комитета выслушал мнения и предложения членов Совета, ответил на их вопросы.

Было отмечено, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева процесс возрождения Карабаха и Восточного Зангезура в 2026 году вступил в свой наиболее динамичный этап. В результате широкомасштабных мероприятий, проводимых в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению", уже обеспечено постоянное проживание десятков тысяч наших соотечественников на их родных землях.

