Классика зазвучала по-новому: Азад Шабанов оживил шедевр Эмина Сабитоглу и Вагифа Самедоглу (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 17 февраля 2026 15:09 (UTC +04:00)
Вугар Иманов
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель Азад Шабанов преподнёс поклонникам особенный музыкальный подарок, сообщает Trend Life..

Певец представил новую интерпретацию знаменитой композиции "Evləri köndələn yar". Музыка принадлежит выдающемуся композитору, народному артисту Эмину Сабитоглу, а проникновенные строки написал народный поэт Вагиф Самедоглу. Обращение к наследию таких мастеров - смелый и ответственный шаг, который Азад Шабанов реализовал с уважением к классике и собственным современным прочтением.

Артисту удалось сохранить тонкую лиричность оригинала, придав произведению свежее эмоциональное звучание. Его вокальная подача наполнила песню особой искренностью - это история о любви, о мечте создать общий дом, о близости двух сердец.

Клип выдержан в романтичной атмосфере и усиливает настроение композиции, подчеркивая её трогательную глубину и ностальгические оттенки.

