Стало известно расписание матчей международного турнира FIFA Series - 2026

БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание матчей международного футбольного турнира FIFA Series – 2026, который пройдет в Азербайджане.
Как сообщает Trend, первые матчи соревнований с участием национальных сборных Азербайджана, Сьерра-Леоне, Омана и Сент-Люсии состоятся 27 марта.
Команды, одержавшие победы в стартовый день турнира, встретятся в финале 30 марта. Сборные, потерпевшие поражение, разыграют третье место.
Расписание турнира:
27 марта
15:00 — Оман – Сьерра-Леоне
Место проведения: "Далга Арена"
19:00 — Азербайджан – Сент-Люсия
Место проведения: Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде
30 марта
15:00 — Матч за третье место
Место проведения: "Далга Арена"
19:00 — Финал
Место проведения: Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.