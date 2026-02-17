Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Стало известно расписание матчей международного турнира FIFA Series - 2026

Общество Материалы 17 февраля 2026 22:25 (UTC +04:00)
Стало известно расписание матчей международного турнира FIFA Series - 2026

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание матчей международного футбольного турнира FIFA Series – 2026, который пройдет в Азербайджане.

Как сообщает Trend, первые матчи соревнований с участием национальных сборных Азербайджана, Сьерра-Леоне, Омана и Сент-Люсии состоятся 27 марта.

Команды, одержавшие победы в стартовый день турнира, встретятся в финале 30 марта. Сборные, потерпевшие поражение, разыграют третье место.

Расписание турнира:

27 марта
15:00 — Оман – Сьерра-Леоне
Место проведения: "Далга Арена"

19:00 — Азербайджан – Сент-Люсия
Место проведения: Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде

30 марта
15:00 — Матч за третье место
Место проведения: "Далга Арена"

19:00 — Финал
Место проведения: Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Лента

Лента новостей

Читать все новости