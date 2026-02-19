Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,03 доллара США, или 2,95% и составила 70,95 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 2,01 доллара США или 3%, и составила 68,29 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 1,98 доллара США или 5,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 40,30 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,73 доллара США или 2,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 71,47 долларов США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.