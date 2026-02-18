Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Ходжалы

БАКУ/Trend/ - 18 февраля в окрестностях села Мухтар освобожденного от оккупации района Ходжалы произошел минный инцидент.

Как передает Trend, об этом говорится в информации Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

Сообщается, что сотрудник агентства, 2000 года рождения, Чобанов Васиф Физули оглы, выполняя служебные обязанности, подорвался на противопехотной мине. В результате инцидента он получил различные травмы левой руки и лицевой области.

Васиф Чобанов был доставлен в районную центральную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет.