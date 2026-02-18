Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджанский язык в Германии через призму анимации (ФОТО)

Культура Материалы 18 февраля 2026 14:30 (UTC +04:00)
Фото: Агентство кино Азербайджанской Республики

Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней азербайджанского кино, проходивших в Берлине, была показана первая часть анимационного сериала "Пока ты не узнаешь" (Bilməcə), созданного анимационной студией Alov на азербайджанском языке, сообщили Trend Life в пресс-службе Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

Сериал пробуждает интерес у детей к изучению родного языка и помогает его популяризации. В красочной форме анимационный фильм знакомит новое поколение с национальными и культурными ценностями, способствует обогащению их словарного запаса.

Показ сериала "Пока ты не узнаешь" за рубежом играет важную роль на пути представления азербайджанской анимационной индустрии на международных площадках. Распространению, сохранению и изучению родного языка служат и языковые курсы для разных возрастных групп, организованные Азербайджанским культурным центром в Берлине и проводимые им интересные культурные акции. Продюсером проекта является Огтай Юсибов.

