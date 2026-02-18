Экономическое сотрудничество между Москвой и Тегераном вступает на новый этап

БАКУ/Trend/ - Подписание всеобъемлющего соглашения о стратегическом партнерстве между президентами Ирана и России, а также недавние специализированные заседания создают условия для подписания нового протокола о сотрудничестве и вывода экономических связей между двумя странами на новый этап.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев сегодня (18 февраля) на 19-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России в Тегеране.

По его словам, в рамках работы этой комиссии между двумя странами состоялся обмен мнениями, а также произошли соответствующие процессы, направленные на развитие сотрудничества.

Цивилев отметил, что 15 мая 2025 года был подписан контракт между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Это событие стало поворотным моментом в развитии экономических связей между Ираном и Россией.

Российский министр также подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, подписанное президентами двух стран, вступило в силу 2 октября 2025 года. Это соглашение создало важную основу для укрепления двустороннего сотрудничества и открыло путь для развития стратегических отношений.

Напомним, что 17 января 2025 года было подписано всеобъемлющее стратегическое партнерство между Ираном и Россией, состоящее из 47 пунктов.

Также стоит отметить, что 19-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и России началось 16 февраля.