Заявление Amnesty International о лицах армянского происхождения не имеет под собой никаких оснований - Община

БАКУ /Trend/ - 17 февраля организация Amnesty International опубликовала полностью безосновательное, клеветническое заявление о приговоре, вынесенном азербайджанским судом лицам армянского происхождения.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Хотели бы подчеркнуть, что Община Западного Азербайджана в разное время обращалась в организацию Amnesty International с просьбой помочь восстановить нарушенные права азербайджанцев, депортированных из Армении. Однако организация дала довольно абстрактный ответ и отказалась поддержать правосудие. Amnesty International в очередной раз продемонстрировала причины такого абстрактного ответа. Предав благородные ценности, провозглашенные ею самой на бумаге, Amnesty International показала, что она на стороне оккупанта, совершившего этнические чистки, Ходжалинский геноцид, 34-я годовщина которого будет через неделю, и что она демонстрирует подход к правам человека, человеческим страданиям и гуманитарным катастрофам лишь с политической призмы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что подобной позицией Amnesty International вносит сегодня свой "вклад" в серьезный подрыв доверия к международным институтам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!