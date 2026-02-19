Политические, технологические и экологические риски связаны с колониализмом - член правления Музея "Черная цивилизация"

БАКУ/ Trend/ - Политические, технологические и экологические риски связаны с колониализмом.

Как сообщает Trend, об этом заявил антрополог, член правления Музея "Черная цивилизация" Сенаме Кофи Агбоджину во время выступления на международной конференции "Неоколониализм и глобальное неравенство" в Баку.

Он отметил, что колониальная проблематика в определенном смысле является одной из наиболее сложных тем современности.

"Мы - первое поколение, которое одновременно сталкивается с тремя экзистенциальными угрозами. Способность нашего вида к самосохранению находится под угрозой на трех уровнях, или в трех измерениях.

Первый уровень — политический. Он связан с возвращением войн, многие из которых носят колониальный или превентивный характер. Существует также технологическая угроза. Сегодня процессы, формируемые цифровыми технологиями, потенциально могут поставить под вопрос доминирование или даже само существование человечества.

Кроме того, имеется хорошо задокументированная с научной точки зрения экологическая угроза. Она связана с истощением природных ресурсов и доведением планеты до кризисного состояния, при котором она уже не может восстановиться", отметил Агбоджину.

Антрополог подчеркнул, что планета уже не способна восстанавливаться в необходимой степени, чтобы обеспечивать устойчивые условия для жизни человека.