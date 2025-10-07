Президент Ильхам Алиев в режиме онлайн принял участие в церемонии закладки фундамента мечети, которую Туркменистан построит в Физули (ФОТО)

ГАБАЛА /Trend/ - 7 октября в Габале Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и другие главы государств и правительств, участвующие в 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), в режиме онлайн заложили фундамент мечети, которую Туркменистан построит в Физули.

Как сообщает Trend, общая площадь комплекса мечети составит более 1 гектара. Будут возведены два минарета высотой 40 метров каждый. Высота основного купола составит 30 метров. Здесь одновременно смогут молиться 500 человек.

Отметим, что страны-члены и страны-наблюдатели ОТГ также вносят свой вклад в проводимую Азербайджанским государством работу по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. Так, наряду со строительством Туркменистаном мечети в Физули, наглядными примерами этого являются построенные в этом же районе Узбекистаном школа имени Мирзы Улугбека, Казахстаном – Центр детского творчества имени Курмангазы, а также возведенная Кыргызстаном в Агдаме школа имени Манаса, строящаяся Венгрией школа в Джебраиле, участие турецких компаний в строительстве многочисленных тоннелей, мостов и дорог.