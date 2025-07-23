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Состоялась церемония подписания соглашений в рамках IDEF 2025

Политика Материалы 23 июля 2025 17:42 (UTC +04:00)
Состоялась церемония подписания соглашений в рамках IDEF 2025

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства приняли участие в 17-й Международной выставке оборонной промышленности «IDEF 2025» в рамках визита в Турецкую Республику.

Об этом в среду сообщили Trend в Минобороны Азербайджана.

"Азербайджанская делегация ознакомилась с образцами военной техники и средствами военного назначения производства ведущих компаний оборонной промышленности различных стран и встретилась с их руководителями.

В ходе встреч состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам военно-технического сотрудничества, перспективам дальнейшего развития и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках выставки был подписан ряд соглашений с участием заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - генерального директора Агиля Гурбанова, представителей ООО Военно-промышленной компании «MIRAS», подведомственной Министерству обороны, и ЗАО Холдинга оборонной промышленности «Азерсилах», подведомственного Министерству оборонной промышленности Азербайджанской Республики",- отмечается в сообщении ведомства.

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