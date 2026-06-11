Торговля остается важнейшим фактором устойчивости экономики Азербайджана — ING

БАКУ/Trend/ - Азербайджан остается одним из главных бенефициаров высоких цен на энергоносители на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в отчете нидерландской финансовой группы ING.

Аналитики ING отмечают, что основными факторами поддержки экономики страны остаются дополнительные доходы от экспорта энергоресурсов и активная энергетическая дипломатия.

"Последние события свидетельствуют о сохранении акцента на развитии торговых маршрутов и энергетического сотрудничества. Рассматриваются новые международные инвестиции в блок месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), подписано 15-летнее соглашение о поставках газа с Турцией, а маршрут Баку-Супса рассматривается как альтернативный экспортный коридор для Казахстана", - говорится в отчете.

По оценкам ING, пересмотренный глобальный прогноз создает дополнительные благоприятные условия для укрепления внешних и бюджетных показателей Азербайджана.

"Мы ожидаем, что профицит государственного бюджета в 2026 году достигнет 5 процентов ВВП, а положительное сальдо текущего счета — 11 процентов ВВП", - отмечают аналитики.

В то же время в ING обращают внимание на ряд рисков, включая относительно высокую чувствительность страны к инфляционным процессам в странах-партнерах и более умеренные темпы роста экономической активности.

Говоря о регионе в целом, эксперты банка указывают, что укрепление цен на сырьевые товары усиливает глобальное инфляционное давление, однако для стран группы CIS-4 (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Армения) по-прежнему определяющими остаются внутренние факторы.

"Экспортеры сырья выигрывают от улучшения внешних и бюджетных показателей, тогда как устойчивость валютных курсов и замедление инфляции в Казахстане и Узбекистане создают пространство для более мягкой денежно-кредитной политики", - говорится в отчете ING.