В Азербайджане ведется работа по привлечению гиперскейлеров и развитию дата-центров - Фариз Джафаров

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане ведется работа по привлечению международных гиперскейлеров и развитию инфраструктуры дата-центров, в том числе на территории Свободной экономической зоны Алят.

Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SİM) Фариз Джафаров на мероприятии «Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации», организованном Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он отметил, что цифровые решения создают дополнительные эффекты для различных отраслей экономики.

«Когда мы говорим о сервисах доставки, мы часто воспринимаем их только как доставку еды. Однако такие платформы создают дополнительный спрос на транспорт, аккумуляторы, финансовые услуги и логистическую инфраструктуру», - сказал он.

Ф.Джафаров добавил, что цифровизация способствует повышению эффективности бизнеса.

«Цифровые решения позволяют сокращать издержки и повышать производительность компаний - до 50% эффективности и более 20% снижения затрат», - отметил он.

По его словам, одним из ключевых направлений цифровой стратегии является развитие человеческого капитала и программ переподготовки кадров.

Он сослался на данные Всемирного экономического форума, согласно которым внедрение искусственного интеллекта может привести к изменению значительной части рабочих мест при одновременном создании новых профессий.

Ф.Джафаров сообщил о реализации образовательных программ в партнёрстве с платформой Coursera, в рамках которых десятки тысяч граждан Азербайджана получили доступ к онлайн-обучению в различных сферах, включая искусственный интеллект и инженерные дисциплины.

«Более 110 тысяч человек уже получили сертификаты, а тысячи курсов переведены на азербайджанский язык», - сказал он.

Он также отметил, что в программах участвуют граждане разных возрастов, от молодежи до людей старшего возраста.

Ф.Джафаров сообщил о соглашении с компанией OpenAI, в рамках которого более 100 тысяч студентов в Азербайджане получат доступ к образовательным программам в сфере искусственного интеллекта.

Он добавил, что ведется сотрудничество с компаниями Microsoft и LinkedIn для расширения образовательных и кадровых инициатив.

По его словам, государство также планирует поддерживать граждан, получающих международные профессиональные сертификаты, при соблюдении определенных условий.

Ф.Джафаров отметил, что в части инфраструктуры ведется работа по привлечению международных гиперскейлеров и развитию дата-центров, в том числе на территории Свободной экономической зоны Алят.

Он добавил, что Азербайджан рассматривает возможность использования развиваемой инфраструктуры не только для внутреннего рынка, но и для предоставления услуг странам региона.