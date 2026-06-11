Ненефтяной сектор - основной драйвер экономического роста Азербайджана - советник министра

БАКУ/Trend/ - Сегодня ненефтяной сектор составляет большую часть экономики Азербайджана и продолжает быть основным драйвером экономического роста.

Об этом заявил советник министра экономики Азербайджана Гусейн Гусейнов на мероприятии «Техновация - наука и инновации во имя устойчивой экономической трансформации», организованном Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По словам советника, за последние два десятилетия Азербайджан заложил прочную основу устойчивого экономического роста благодаря стратегическим инвестициям, современной инфраструктуре и реформаторской бизнес-среде.

Он отметил, что сегодня ненефтяной сектор составляет большую часть экономики страны и продолжает оставаться основным драйвером экономического роста. В этой связи, по его словам, ключевой задачей является ускорение развития за счёт формирования диверсифицированной и инновационно ориентированной экономики.

«Цифровая трансформация занимает центральное место в экономической повестке Азербайджана. В стране реализуется стратегия развития цифровой экономики, направленная на укрепление цифровой инфраструктуры, ускорение внедрения технологий, поддержку инноваций и развитие навыков, необходимых для экономики будущего.

Технологии сами по себе не обеспечивают трансформацию, ключевую роль в этом процессе играют люди. В этой связи Азербайджан активно инвестирует в развитие человеческого капитала», - сказал он.

Г.Гусейнов напомнил, что в рамках национальной программы 4IR Academy, реализуемой в партнерстве с американской компанией Coursera, десятки тысяч граждан получили доступ к образовательным программам в сферах искусственного интеллекта, анализа данных, кибербезопасности и других перспективных направлений.

Советник министра также отметил важность международного партнёрства, подчеркнув, что Соединённые Штаты остаются одним из ключевых экономических партнёров Азербайджана на протяжении более трёх десятилетий.

Он добавил, что сотрудничество между двумя странами постепенно расширяется от традиционной энергетики к таким направлениям, как инновации, технологии и цифровая трансформация.

Г.Гусейнов отметил, что экономический диалог между Азербайджаном и США демонстрирует появление новых возможностей для сотрудничества, включая высокопроизводительные вычисления, искусственный интеллект, облачные технологии и цифровые инновации.

Он также подчеркнул расширение сотрудничества с такими компаниями, как Dell Technologies, Oracle, Microsoft и Amazon, отметив переход к стратегическому технологическому партнёрству.

По его словам, реализуемые инициативы формируют основу современной цифровой экономики, способной повышать производительность, создавать рабочие места, привлекать инвестиции и усиливать глобальную конкурентоспособность.