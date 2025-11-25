«PwC Азербайджан» отмечает тридцатилетие развития и партнёрства (ФОТО)

19 ноября компания «PwC Азербайджан» отпраздновала тридцатилетие плодотворного сотрудничества и развития в Азербайджане совместно со своими партнёрами, коллегами и друзьями. С момента нашего основания в 1995 году мы активно строим и поддерживаем долгосрочные и стабильные взаимоотношения с правительством и бизнес-сообществом Азербайджана, создавая прочную основу для доверия и совместных достижений.

Юбилейный гала-вечер стал символом нашего совместного пути, объединив партнёров, клиентов, официальных представителей и руководство PwC. Этот важный этап демонстрирует наше стремление укреплять институты, поддерживать реформы и содействовать развитию местных сообществ. Наше развитие шло рука об руку с успехами Азербайджана, и мы с нетерпением ждём следующего этапа расширения своей деятельности в будущем.

Во время мероприятия Управляющий партнёр по стране Шаукат Тапиа выступил с приветственной речью, выразил пожелания и благодарность. Партнёр и руководитель Департамента аудита Фахри Мустафаев отметил значимые события и достижения, которые сыграли ключевую роль в развитии компании за последние 30 лет.

Цитаты от руководства «PwC Азербайджан»:

Шаукат Тапиа, Управляющий партнёр по стране:

«Тридцатилетняя деятельность компании в Азербайджане служит доказательством того, насколько важны сотрудничество и настойчивость. Вместе с нашими клиентами, государственными партнёрами и бизнес-сообществом мы создали нечто поистине выдающееся. Отмечая этот значимый этап, мы более чем когда-либо привержены стимулированию роста, внедрению инновационных решений и укреплению доверия».

Фахри Мустафаев, Партнёр и руководитель Департамента аудита:

«Оглядываясь на прошедшие три десятилетия, можно с уверенностью сказать, что наш успех тесно переплетён с прогрессом Азербайджана. Каждое достижение и каждое преодолённое испытание укрепило нашу решимость вносить ещё более значимый вклад в экономическую и социальную структуру страны. Мы с энтузиазмом ждем новых возможностей в будущем».

Речь благодарности от ключевых партнёров:

Выступления почётных гостей, таких как председатель Палаты аудиторов Азербайджанской Республики Вахид Новрузов, начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли, председатель Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и заместитель генерального директора SOFAZ Бахруз Байрамов, стали свидетельством надёжности нашего партнёрства и важности данного события.

Будущие перспективы:

В основе нашей миссии лежит доверие. Мы создаем доверие, строим партнёрские отношения и развиваем наших сотрудников. Этот путь стал преодолим лишь благодаря усилиям и вкладу множества людей на протяжении долгих лет. Мы выражаем благодарность всем, кто стал частью нашей истории.

В будущем мы стремимся продолжать развитие и сотрудничество с Азербайджаном. Мы продолжим нашу работу в области аудита, налогообложения, юридических и консалтинговых услуг, и при этом мы намерены поддерживать национальные стратегические цели Азербайджана на 2030–2050 годы. Наше внимание сосредоточено на расширении возможностей отрасли в таких областях, как цифровая трансформация, искусственный интеллект (ИИ), устойчивое развитие и экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG). При этом компания активно способствует превращению Азербайджана в региональный центр талантов и инноваций.

Приглашаем Вас принять участие в процессе развития и внедрения инноваций вместе с компанией «PwC Азербайджан». Свяжитесь с нами на сайте www.pwc.com/az, чтобы узнать больше о наших текущих проектах и о том, как мы можем посодействовать реализации ваших целей и идей в будущем.