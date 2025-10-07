Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назван объем немецких инвестиций в Азербайджан на 1 октября

Экономика Материалы 7 октября 2025 10:55 (UTC +04:00)
Алена Павленко
Алена Павленко
БАКУ/Trend/ - По состоянию на 1 октября объем немецких инвестиций в Азербайджан превысил 900 миллионов долларов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Самед Баширли на Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025 на тему "Инновации и технологии на стыке финансов".

"Наши деловые связи значительны и расширяются. По состоянию на 1 октября в Азербайджане активно работают 199 немецких компаний. Объем немецких инвестиций в Азербайджан превысил 900 миллионов долларов, из которых почти 94% пришлись на ненефтяной сектор. За тот же период инвестиции Азербайджана в Германию превысили 600 миллионов долларов", - сказал Баширли.

Он также отметил, что товарооборот между странами в январе-августе этого года превысил 1 миллиард долларов, что позволило Германии войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Азербайджана.

