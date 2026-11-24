БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам Международного Кавказского конгресса.

В обращении говорится:

"Уважаемые участники мероприятия!

Сердечно приветствую вас по случаю начала работы Международного Кавказского конгресса на тему «Возрождение Шелкового пути», организованного Ыгдырским университетом.

Расположенный на протяжении всей истории на важных торговых путях, Ыгдыр и сегодня сохраняет свое выгодное географическое положение, продолжая вносить вклад в развитие регионального сотрудничества. Непосредственное соседство Ыгдыра с Нахчываном, исторически сложившиеся тесные контакты между регионами, а также взаимная симпатия еще больше сближают наши братские народы, способствуя укреплению азербайджано-турецкого сотрудничества и региональной связанности.

Азербайджано-турецкие отношения, основанные на общих корнях и братстве, с подписанием исторической Шушинской декларации поднялись на самую высокую ступень – уровень союзничества. С гордостью можем отметить, что масштабные проекты, совместно реализуемые нашими странами, которые благодаря своему выгодному географическому положению играют роль моста между Европой и Азией, коренным образом изменили транспортную, энергетическую и коммуникационную карту Южного Кавказа и всего Евразийского региона в целом.

Установление устойчивого мира на Южном Кавказе превратило этот регион в пространство, имеющее важное стратегическое значение с точки зрения международных транспортных коридоров и экономического сотрудничества. Реализуемый в настоящее время по инициативе Азербайджана Зангезурский коридор не только обеспечит беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но и послужит расширению наших прямых сухопутных транспортных связей с Турцией, увеличению возможностей Среднего коридора, развитию международных торгово-логистических связей, а в более широком смысле – возрождению исторического Шелкового пути.

Убежден, что Международный Кавказский конгресс станет важной платформой для обсуждения перспектив развития нашего региона, возможностей восстановления Шелкового пути, внесет свой вклад в укрепление мира, стабильности, взаимного доверия и обеспечение устойчивого развития в регионе.

Желаю всем участникам плодотворных дискуссий и успехов в работе мероприятия".