Обсуждены перспективы укрепления отношений между Азербайджаном и Словакией (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Словакия и Азербайджан обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в ходе встречи государственного секретаря министерства иностранных и европейских дел Словакии Марека Эштока и помощника Президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Об этом говорится в публикации Марека Эштока в социальной сети Х.

По словам государственного секретаря, встреча прошла в очень позитивном ключе.

Было отмечено, что это уже вторая встреча с Х. Гаджиевым после его визита в Братиславу в декабре прошлого года. «Мы продолжили обсуждение существующего сотрудничества и новых проектов», — говорится в публикации.