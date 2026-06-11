Более 4 тыс. граждан Азербайджана числятся пропавшими без вести - Хикмет Гаджиев

БАКУ/ Trend/ - Более чем через три десятилетия после Первой Карабахской войны 4 009 граждан Азербайджана остаются официально зарегистрированными как пропавшие без вести.

Об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева в социальной сети X.

Х. Гаджиев охарактеризовал проблему пропавших без вести, как одно из самых болезненных гуманитарных последствий конфликта между Арменией и Азербайджаном, отметив, что тысячи семей продолжают жить в неведении о судьбе и местонахождении своих близких.

По его словам, в ходе продолжающихся поисковых, эксгумационных и идентификационных работ в освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были эксгумированы 889 останков. С помощью ДНК-тестирования и судебно-медицинской экспертизы удалось идентифицировать 313 пропавших, а останки 226 человек возвращены семьям для достойного захоронения.

Он также отметил, что обнаружение 32 массовых захоронений в освобожденных от оккупации территориях подтверждает масштабы гуманитарной трагедии и подчеркивает необходимость продолжения совместной работы по выяснению судьбы пропавших.

«Решение проблемы пропавших без вести — это не только гуманитарная обязанность. Это вопрос справедливости, человеческого достоинства, примирения и прочного мира. Каждые выявленные останки помогают восстановить правду и сохранить память», — отмечается в публикации.