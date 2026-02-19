Совет мира - самая значимая структура с точки зрения полномочий и престижа - Дональд Трамп

БАКУ /Trend/ - Совет мира - самая значимая структура с точки зрения полномочий и престижа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент США Дональд Трамп, выступая на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Заседание Совета мира очень важно. Я считаю, что это самый значимый совет с точки зрения полномочий и престижа. Ранее никогда не было ничего подобного, потому что здесь собрались величайшие мировые лидеры. Почти все подтвердили участие, а те, кто пока не присоединился, обязательно это сделают», - сказал он.

Трамп поблагодарил лидеров и официальных лиц, которые преодолели большие расстояния, чтобы присутствовать на этом важном собрании.

«Нам предстоит работать ещё усерднее. Совет мира объединяет преимущественно лидеров, невероятно уважаемых людей, главным образом из стран Ближнего Востока, а также представителей стран со всего мира. Они также проявили значительную щедрость в финансировании. Соединённые Штаты, о чём я скажу чуть позже, тоже внесли существенный вклад, потому что нет ничего важнее мира. И нет ничего менее затратного, чем мир: войны обходятся в сто раз дороже, чем установление мира», - добавил он.

Напомним, что 16 января этого года Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до внимания американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета мира.

22 января в Давосе состоялась церемония подписания документа «Устав Совета мира» (Board of Peace Charter).

Президент Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимавшие участие в мероприятии, подписали документ «Устав Совета мира».