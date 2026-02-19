В Баку представлены жемчужины тюркского мира - история цивилизаций, героический эпос (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялась яркая концертная программа "Мир тюркской музыки", сообщает Trend Life. Вечер стал настоящим музыкальным мостом, объединившим культуры и традиции тюркских народов в едином художественном пространстве.

На сцене выступили хоровая группа Заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (хормейстер - заслуженная артистка Наала Барателия), а также Азербайджанский государственный струнный квартет - заслуженный артист Алексей Милтых (виолончель), Назрин Асланлы (скрипка), Хаяла Абдуллаева (скрипка), Вахтанг Иманов (альт). Особый национальный колорит придали выступлению Анар Велизаде (балабан) и Джафар Гасанов (нагара), чье исполнение наполнило зал особым дыханием.

Программа вечера охватила песни азербайджанского, турецкого, казахского, кыргызского, туркменского и узбекского народов - музыкальные жемчужины, отражающие богатейшее фольклорное наследие тюркского мира. В этих мелодиях - история цивилизаций, поэзия ашугов, героический эпос и лирика народной души. Обработки народных песен были выполнены композитором Руфатом Халиловым, сумевшим бережно сохранить аутентичность материала и одновременно придать ему современное академическое звучание.

Старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению Наиля Мамедова в своём выступлении подчеркнула, что тюркские народы обладают богатой и многогранной культурой, в которой музыка занимает особое место - как средство передачи памяти поколений, духовных ценностей и национальной идентичности.

Украшением вечера стали сольные номера - Сабина Ализаде (сопрано) проникновенно исполнила азербайджанскую народную песню "Girdim yarın bağçasına", а Орхан Ализаде (тенор) - турецкую народную песню "Çanakkale içinde", вызвав тёплый отклик публики. Одной из эмоциональных вершин концерта стало исполнение произведения "Çırpınırdın Qara dəniz" великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли - произведения, ставшего символом духовного единения и исторической памяти.

Концерт "Мир тюркской музыки" запомнился как масштабный художественный праздник, в котором музыка стала языком единства. Вечер наглядно продемонстрировал общее культурное наследие тюркских народов, богатство их музыкальных традиций и идею братства, проходящую сквозь века.

Информационная поддержка — Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

