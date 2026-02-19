Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)

Культура Материалы 19 февраля 2026 17:55 (UTC +04:00)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Фото: Азербайджанский государственный национальный театр юного зрителя

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялось торжественное празднование 60-летнего юбилея актрисы Ильгары Тосовой, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители культуры и искусства. Директор театра Наида Исмалзаде поздравила актрису с юбилеем, отметив ее большой вклад в театральное искусство. Актрисе вручили почетный диплом театра, букет цветов, а также награду "Золотая роза", учрежденную Союзом театральных деятелей Азербайджана.

В честь юбилея был представлен спектакль "Письмо полковнику", подготовленный при участии юбиляра и Айшада Мамедова. Одноактное произведение написала сама Ильгара Тосова, постановку и музыкальное оформление подготовил Айшад Мамедов, художник-постановщик - Мелексима.

Сюжет спектакля разворачивается на фоне долгой совместной жизни двух влюбленных пар, перед которыми возникают печальные события и сложные, безвыходные ситуации. История заставляет зрителей глубоко задуматься о любви, судьбе и человеческих переживаниях.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Актриса Ильгара Тосова отметила юбилей спектаклем "Письмо полковнику" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости