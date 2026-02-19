Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду — Трамп

В мире Материалы 19 февраля 2026 19:24 (UTC +04:00)
Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду — Трамп
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Они (Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Никол Пашинян – ред.) хорошие люди, но сложные. Думаю, они стали друзьями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент США Дональд Трамп, говоря о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве и Премьер-министре Армении Николе Пашиняне на проходящем в Вашингтоне первом заседании Совета мира.

Президент США отметил, что добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забудет. «Я хочу поблагодарить вас. Это было великое дело, которое Вы и Ваш новый друг совершили. Мы работали 24 часа, и это был хороший результат. Я думаю, что они стали друзьями», - добавил он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости