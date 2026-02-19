Я добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забуду — Трамп

БАКУ /Trend/ - Они (Президент Ильхам Алиев и Премьер-министр Никол Пашинян – ред.) хорошие люди, но сложные. Думаю, они стали друзьями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент США Дональд Трамп, говоря о Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве и Премьер-министре Армении Николе Пашиняне на проходящем в Вашингтоне первом заседании Совета мира.

Президент США отметил, что добился мира между двумя очень важными странами и никогда этого не забудет. «Я хочу поблагодарить вас. Это было великое дело, которое Вы и Ваш новый друг совершили. Мы работали 24 часа, и это был хороший результат. Я думаю, что они стали друзьями», - добавил он.