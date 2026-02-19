UNEC и Кыргызский национальный университет подписали соглашение по программе двойного диплома ступени магистратуры (ФОТО)

Делегация во главе с ректором Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына Догдурбеком Чонтоевым посетила UNEC. На встрече с ректором UNEC профессором Адалатом Мурадовым обсуждались направления расширения сотрудничества между двумя высшими учебными заведениями.

Было отмечено, что в конце прошлого года делегация UNEC посетила Кыргызстан и провела переговоры в Кыргызском национальном университете. Как продолжение договоренностей, достигнутых во время этого визита, в Баку состоялась встреча для обмена мнениями по конкретным направлениям сотрудничества.

Профессор Адалат Мурадов предоставил информацию об образовательных возможностях UNEC, системе цифрового управления, международных отношениях, программах двойного диплома и обмена, а также о позиции университета в международных рейтингах.

Догдурбек Чонтоев, рассказывая о деятельности возглавляемого им высшего учебного заведения, затронул перспективы совместной работы в области образования, науки и исследований. В результате обсуждений был подписан меморандум о сотрудничестве между UNEC и Кыргызским национальным университетом. В меморандуме предусмотрен обмен студентами и преподавателями, организация совместных конференций, подготовка научно-исследовательских проектов и реализация международных программ сертификации.

В ходе встречи также было подписано соглашение между двумя университетами о программе двойного диплома, охватывающей специальности «финансы» и «менеджмент» на уровне магистратуры. В соответствии с соглашением, студенты продолжат обучение в течение одного года в университете-партнере и, по успешному завершению программы, получат дипломы обоих высших учебных заведений. После церемонии подписания для гостей был организован инфотур в UNEC. Делегация ознакомилась с различными структурными подразделениями университета. Затем ректор Кыргызского национального университета Догдурбек Чонтоев встретился со студентами UNEC и выступил с лекцией на тему устойчивого развития.